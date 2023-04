LPI-G: Pkw Skoda macht sich selbstständig

Altenburg (ots) - Lucka/Teuritz: Den Diebstahl ihrer Geldbörse meldete am gestrigen Tag (20.04.2023) eine 71-jährige Seniorin der Altenburger Polizei. Nach aktuellen Informationen entwendete ein bislang unbekannter Dieb, im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 15:00 Uhr, das Portemonnaie der Dame aus deren Handtasche. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Geschädigt in einem Supermarkt in der Clara-Zetkin-Straße, wobei die Tasche ...

mehr