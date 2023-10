Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Feuerzeug auf Dachboden gezündelt

Mechernich-Schaven (ots)

Am Sonntag den 15. Oktober wurde gegen 17.47 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich eines Dachstuhls von einem Stall in der Straße Am Bach in Mechernich-Schaven gemeldet.

Ein Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und kurz darauf drei Jugendliche vom Gebäude weglaufen sehen.

Die Jugendlichen konnten von der Polizei angetroffen werden. Zwei Jugendliche räumten die Brandstiftung ein.

Mit einem Feuerzeug habe man einen auf dem Dachboden gelagerten Strohhaufen angezündet und das Feuerzeug im Anschluss in den Strohhaufen geworfen.

Es entstand eine größere Rauchentwicklung auf dem Dachboden, woraufhin die Jugendlichen vom Brandort flüchteten und die Feuerwehr in Kenntnis setzten.

Bei dem Rohbau, welcher als Scheune genutzt wird, entstand ein Sachschaden im Bereich der Bodenholzbohlen.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt.

