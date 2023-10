POL-EU: Während Spaziergang Tankdeckel aufgebrochen

Euskirchen (ots) - Am Samstag, 14.10.2023 um 15:35 Uhr wurde eine 58-jährige männlich Person dabei beobachtet, wie sie im Kaufhof Parfüm in die Jackentasche steckte. Am Ausgang konnte die Person vom Ladendetektiv angehalten werden. Insgesamt konnte Parfüm im Wert von 647,93 Euro in der Jackentasche gefunden werden. Der Mann, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz besitzt und wegen ähnlicher Delikte bei der Polizei ...

