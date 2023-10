Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Auf Autobahn A 5 Kontrolle über Pkw verloren - über 100.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.09.2023, gegen 23.15 Uhr, verlor ein 18-jähriger Fahrer eines Audi R 8 die Kontrolle über das Fahrzeug, kam auf der Autobahn A 5 ins Schleudern, kollidierte mit der linken Schutzplanke und im weiteren Verlauf mit der rechten Schutzplanke. Im Ausfahrtsbereich des Parkplatzes "Rheinaue" kam der Audi zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden auch zwei Fahrzeuge beschädigt, welche zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrbahn (Südfahrbahn) unterwegs waren. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Nordfahrbahn und teilweise auch die Südfahrbahn gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der Sachschaden an dem Audi R 8 wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der an den zwei Fahrzeugen durch die umherfliegenden Fahrzeugteile entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

