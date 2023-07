POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte mutmaßlichen Ladendieb - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots) - Am Samstag (22.07.2023) ist ein 90-jähriger Mann an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben, der sich bereits am 07.07.2023 in Rheinbach ereignet hatte. Der Mann war an diesem Tag zur Unfallzeit gegen 17:50 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg in Peppenhoven unterwegs und wollte in die L 493 einfahren. Auf dieser fuhr zu diesem Zeitpunkt eine ...

mehr