POL-BN: Foto-Fahndung: Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Bonn (ots) - Am 13.07.2023, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:15 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz am Beueler Friedhof (Platanenweg) abgestellten Wagen zu schaffen. Er schlug die hintere, linke Seitenscheibe des Autos ein und entwendete eine Handtasche von der Rücksitzbank, in der sich ...

mehr