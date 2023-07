Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl aus Pkw am Beueler Friedhof - Unbekannter schlug Seitenscheibe ein und entwendete eine Handtasche - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 13.07.2023, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:15 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz am Beueler Friedhof (Platanenweg) abgestellten Wagen zu schaffen.

Er schlug die hintere, linke Seitenscheibe des Autos ein und entwendete eine Handtasche von der Rücksitzbank, in der sich neben einer Geldbörse und einem Smartphone auch diverse persönliche Gegenstände und eine EC-Karte befanden. Bei der Aktion setzte der Täter ein noch unbekanntes Werkzeug ein und beschädigte hiermit neben der Scheibe auch die Tür des Wagens. Mit seiner Beute floh der Dieb schließlich unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

