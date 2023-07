Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 21-Jähriger angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Bonn (ots)

Am 24.06.2023 wurde ein 21-Jähriger auf dem Gelände des Schulzentrums an der Hirschberger Straße in Bonn-Tannenbusch angegriffen und schwer verletzt. Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter übernahm zusammen mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen

(siehe dazu auch unsere Pressemeldung vom 27.06.2023, 15:20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5544830).

Im Rahmen dieser konnte zwischenzeitlich ein 19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Bonner wurde am Donnerstagmorgen (13.07.2023) an seiner Wohnanschrift mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen und am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Hinweise auf weitere Tatverdächtige ergaben sich bislang nicht.

Die Ermittlungen dauern an.

