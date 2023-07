Polizei Bonn

POL-BN: Mit Haftbefehl gesucht: Polizei nahm 16-Jährigen am Hofgarten fest

Bonn (ots)

Ein Streifenteam der Wache GABI hat am Mittwochnachmittag (12.07.2023) gegen 15:30 Uhr am Hofgarten in der Bonner Innenstadt einen 16-jährigen Jugendlichen festgenommen. Er war zuvor von den eingesetzten Beamten kontrolliert worden. Wie sich herausstellte, lag für den jungen Mann ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichtes Bonn wegen räuberischen Diebstahls vor. Daher wurde er ins Polizeipräsidium gebracht. Am heutigen Donnerstag (13.07.2023) wird der Jugendliche zum Amtsgericht überstellt.

