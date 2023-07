POL-BN: Meckenheim: Mutmaßlicher Ladendieb schlug Supermarkt-Mitarbeiter ins Gesicht - Polizei stellte Tatverdächtigen

Bonn (ots) - Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiwache Innenstadt haben in den vergangenen Tagen zwei mit Haftbefehl gesuchte Straftäter (18, 19) in Bonn-Tannenbusch festgenommen. Ein anonymer Hinweis führte am Montagabend (10.07.2023) zur Festnahme eines 19-jährigen Intensivtäters an der Schlesienstraße. Der junge Mann, der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und der Teilnahme ...

mehr