POL-BN: Bad Honnef: 38-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 12.07.2023, gegen 01:40 Uhr, brachen Unbekannte in die Räume eines Supermarktes in der Straße "An der alten Molkerei" ein. Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe Zugang in das Objekt verschafft, in dem sie dann ein Schreibwaren- und ...

mehr