FW-ROW: Pferdestall steht in Flammen

Weertzen (ots)

Am Mittwochmittag kam es zu einem Brand in einem Pferdestall am Weertzener Ortsrand. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren stand der Stall bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz wurde schnell die Brandbekämpfung eingeleitet. Aus den angerückten Tanklöschfahrzeugen wurde zunächst die vier Strahlrohre gespeist mit Wasser versorgt, während parallel eine Wasserleiten zum nächstgelegenen Hydranten im Dorf aufgebaut wurde. Durch den Einsatz von Löschschaum und einem Drehleiterfahrzeug konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Somit konnte die die Ausbreitung auf weitere Stallungen verhindert werden. Der betroffene Stall konnte bis zu zehn Pferde beherbergen, welche sich glückerweise auf den umliegenden Wiesen aufhielten und so nicht zu Schaden gekommen sind. Die Brandursache ist unklar, weshalb die Polizei die Ermittlungen direkt nach dem Einsatz aufgenommen hat.

Im Einsatz waren um die 80 freiwillige Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Zeven, Wiersdorf, Heeslingen, Klein Meckelsen, Elsdorf, Rüspel-Volkensen-Nindorf und Weertzen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell