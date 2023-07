Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Gesuchte Straftäter festgenommen

Bonn (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiwache Innenstadt haben in den vergangenen Tagen zwei mit Haftbefehl gesuchte Straftäter (18, 19) in Bonn-Tannenbusch festgenommen.

Ein anonymer Hinweis führte am Montagabend (10.07.2023) zur Festnahme eines 19-jährigen Intensivtäters an der Schlesienstraße. Der junge Mann, der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Vollstreckungs- und Untersuchungshaftbefehlen gesucht wurde, machte dabei zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Diese ließen sich wenig später aber im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeipräsidium zweifelsfrei feststellen. Daher wurde er am Dienstagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Dienstagnachmittag (11.07.2023) erkannte ein Streifenteam der City-Wache einen wegen Gewaltdelikten mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 18-Jährigen als Beifahrer eines Pkw auf der Oppelner Straße. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs machte er ebenfalls eine wahrheitswidrige Personalienangabe und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten, die ihn festnahmen und ins Polizeipräsidium brachten. Der Heranwachsende wurde am Mittwoch (12.07.2023) bei Gericht vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

