POL-PPRP: In Kellerabteile eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Ein Rußschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand am 22.06.2023, gegen 21:35 Uhr, durch eine brennende Zeitung im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in der Mottstraße. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen bislang nicht vor. Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

