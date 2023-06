Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche gestohlen - Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

Am 22.06.2023, gegen 10:30 Uhr, wurde die Handtasche einer 73-Jähirgen gestohlen. Sie hatte sich zu dieser Zeit in einem Supermarkt in der Oderstraße befunden. Ihre Tasche stand dabei ihm Einkaufswagen. Als sie sich in der Gemüseabteilung für einen kurzen Moment vom Wagen abwandte, schlug die unbekannte Person zu. In der Handtasche befanden sich neben einem Geldbeutel auch ein Handy und Schlüssel.

Da es bislang keine Hinweise auf die unbekannte Person gibt, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Ihre Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit in dem Supermarkt etwas beobachtet? Hinweise werden unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell