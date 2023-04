Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel bei Kinheim

Kinheim (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Schiffsunfall im Begegnungsverkehr auf der Mosel in Höhe der Ortslage Kinheim. Ein talwärts fahrendes Gütermotorschiff steuerte zunächst aufgrund eines Manövrierfehlers in die linksseitige Uferböschung. Ein zeitgleich zu Berg von Koblenz nach Trier fahrendes Tankmotorschiff stieß leicht gegen das zur Flussmitte verfallende Heck des anderen Schiffes. Es entstand Sachschaden an beiden Schiffen. Diese konnten ihre Fahrt nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Station Trier und nach Freigabe durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Trier fortsetzen. In Folge des Unfalls kam zu keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

