Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Presseaufruf

Am Freitag, den 07.04.2023, wurde eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie diese gegen 23 Uhr ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Tauris, von dem Radweg hinter dem Anwesen Aachener Straße 15 in 54294 Trier, in die Mosel warfen. Eine der tatverdächtigen Personen wurde durch den Zeugen als eine weibliche Person mit braunem Pferdeschwanz und weiß bekleideter Jacke beschrieben.

Wer kann weitere Hinweise zu dem Tatgeschehen geben?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Wasserschutzpolizeistation Trier unter der 0651/938190 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell