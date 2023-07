Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Rheinbacher Supermarkt - Unbekannte entwendeten Tabakwaren und Pokemon-Karten - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 12.07.2023, gegen 01:40 Uhr, brachen Unbekannte in die Räume eines Supermarktes in der Straße "An der alten Molkerei" ein.

Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe Zugang in das Objekt verschafft, in dem sie dann ein Schreibwaren- und Tabakgeschäft angingen. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen und Pokemon-Spielkarten - mit ihrer Beute flüchteten sie dann in unbekannte Richtung vom Ort des Geschehens.

Die von den alarmierten polizeilichen Einsatzkräften eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Einbrecher. Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten gemachte haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen

