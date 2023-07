Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau/-Hochkreuz: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikten

Bonn (ots)

Das für die Aufklärung von Sexualdelikten zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei hat nach dem Panama Open Air Festival in zwei Fällen Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Freitag (30.06.2023), gegen 22:40 Uhr, soll dabei ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger im VIP-Bereich in der Nähe der Main Stage einer Geschädigten in den Intimbereich gefasst und sie auf den Mund geküsst haben. Nach ersten Ermittlungen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20-30 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - trug einen Bart - helle Hautfarbe - weiß-dunkel gestreiftes Hemd.

Ebenfalls an der Main Stage soll am Samstag (01.07.2023), gegen 20:00 Uhr, ein 42-Jähriger mehreren bislang unbekannten weiblichen Geschädigten an den Brustbereich sowie an das Gesäß gefasst haben. Der Tatverdächtige wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort festgehalten, von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die unbekannten Geschädigten waren bei Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen der ersten geschilderten Tat bzw. um Kontaktaufnahmen durch die Geschädigten des zweiten Sachverhaltes. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den dargestellten Straftaten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell