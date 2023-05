Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt; Auf Schusters Rappen

Mainz-Altstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr betrat ein 50-Jähriger einen Schuhladen in der Mainzer Innenstadt. Dort probierte er unauffällig neue Schuhe an und ließ seine Alten in dem Schuhkarton zurück. Kurzerhand ging er dann in einem unbeobachteten Moment aus dem Schuhladen und flüchtete mit seinen neuen Schuhen, welche er immer noch an den Füßen trug.

Blöd nur, dass ein aufmerksamer Mitarbeiter den Täter wenig später in der Innenstadt wiedererkannte. Die hinzugerufenen Polizisten konnten feststellen, dass der Mainzer die Schuhe immer noch trug. Auch seine Ausreden hatten keinen Erfolg, da die Schuhe über eine Individualnummer eindeutig diesem Schuhkarton zugeordnet werden konnten. Der 50-jährige hat nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl zu rechnen, zudem erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt.

