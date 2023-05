Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Motorradunfall in der Gaustraße

Mainz-Altstadt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am 04.05.23 gegen 15:30 Uhr in der Gaustraße in Mainz ein Motorradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen zu. Hierbei kam es zu keinem Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Gaustraße war für etwa 20 Minuten vollständig gesperrt.

Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich, wobei der ÖPNV besonders betroffen war. Ab etwa 16:30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

