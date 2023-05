Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt; Exhibitionist nahe der Universität

Mainz-Oberstadt (ots)

Am frühen Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr kam es am Rande des Universitätsgeländes in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung.

Im Bereich eines Parkplatzes begegneten drei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren dem unbekannten, ca. 30-40 Jahre alten Mann, welcher an seinem sichtbar entblößten Geschlechtsteil eindeutige Bewegungen durchführte.

Erst nachdem die Frauen den Mann lautstark anschrien und ein weiterer, bislang unbekannter, Zeuge ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, entfernte sich der Unbekannte.

Der Mann soll etwa 1,75m groß und schlank gewesen sein. Zudem soll er kurze Haare, einen Mundbart und eine Sonnenbrille getragen haben. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder andere verdächtige Wahrnehmungen zu oben genannter Zeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

