POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - 40 "Tonie"-Figuren gestohlen

Mainz-Altstadt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am 04.05.23 gegen 15:30 Uhr in der Gaustraße in Mainz ein Motorradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen zu. Hierbei kam es zu keinem Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Gaustraße war für etwa 20 Minuten vollständig gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich, wobei der ÖPNV besonders betroffen war. Ab etwa 16:30 ...

