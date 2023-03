POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Bad Dürkheim (ots) - Am 04.03.2023 im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu einem Trickdiebstahl. Der Geschädigte habe sich mit zwei weiteren ihm unbekannten Frauen in der Filiale aufgehalten. Im weiteren Verlauf habe eine der Täterinnen den Geschädigten angerempelt und ihm seinen in der linken ...

mehr