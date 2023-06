Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 21-Jähriger angegriffen - Mordkommission sucht Zeugen

Bonn (ots)

Bislang unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf eines Geschehens, bei dem am Samstagabend (24.06.2023) ein 21-Jähriger in Bonn-Tannenbusch schwer verletzt wurde.

Zur Meldezeit gegen 21:50 Uhr hatten Zeugen die Einsatzleitstelle der Polizei zunächst über einen verletzten Mann auf dem Gelände des Schulzentrums an der Hirschberger Straße informiert. Er war offenbar im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr und der Meldezeit im Bereich des Volleyballplatzes von einer bislang nicht zu bestimmenden Anzahl von Personen von hinten angegriffen worden. Bei der Erstversorgung in einem herbeigerufenen Rettungswagen wurden bei dem 21-Jährigen eine Stichverletzung im hinteren Oberkörper sowie Knochenbrüche festgestellt. Er wurde daraufhin zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen befindet er sich nach Auskunft der Ärzte in einem stabilen Zustand. Nähere Angaben zu Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Aufgrund der Gesamtumstände wurden die Ermittlungen von einer Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter zusammen mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft übernommen.

Neben der Spurensicherung vor Ort sowie den Ermittlungen zum Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat suchen die Ermittler nun Zeugen, die am Samstagabend das Geschehen oder verdächtige Personen im Bereich des Schulzentrums beobachtet haben könnten. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

