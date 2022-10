Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: 3. Rhein-Weser-Turm Firefighter Challenge erfolgreich durchgeführt. /Feuerwehrwesen kennt keine kommunalen Grenzen/

Bild-Infos

Download

Kirchhundem (ots)

Am Samstag, den 08.Oktober fand ab 13:00 Uhr die dritte Rhein-Weser-Turm Firefighter Challenge bei bestem Wetter statt. Insgesamt machten sich 11 Trupps in kompletter Feuerwehr-Atemschutzmontur incl. Atemschutzgerät auf den Weg, den Rhein-Weser-Turm mit einer Höhe von 24 m zu besteigen. Es war Geschwindigkeit gefragt. Die Trupps meisterten den Aufstieg in einer Zeit um eine Minute herum. Die schnellsten absolvierten dieses sogar unterhalb einer Minute. Mit nur 55,38 Sekunden bestiegen Frederik Henrichs (Löschzug Kirchhundem) sowie Jann Wiederhöft (Feuerwehr Lennestadt-Einheit Meggen) als schnellstes Team den Turm. Gefolgt mit 58,45 Sekunden von Thomas Brombach und Mirco Grafe (beide Feuerwehr Hilchenbach - Löschzug Müsen) und 59,27 Sekunden von Simon Wollny und Laurin Aßmann (beide Löschzug Kirchhundem). Neben den vorgennanten Teams nahmen auch Teams aus Helberhausen, Wirme und Heinsberg teil. Sogar gemischte Teams wie z.B. Nico Kölsch (Feuerwehr Hilchenbach-Einheit Helberhausen) und Niklas Pott (Feuerwehr Kirchhundem-Einheit Heinsberg) machten sich gemeinsam auf den Weg. Hierdran wie beim Siegerteam ist schön zu sehen, dass Feuerwehrwesen keine kommunalen Grenzen kennt. Auch die Leitung der Feuerwehr Hilchenbach Harald Stecher und Karsten Lewitz machten sich ein Bild vor Ort. Die gesamte Veranstaltung wurde medizisch durch das DRK Kirchhundem unter Leitung von Dr. Runge beaufsichtigt Alle zeigten sich begeistert und wünschten sich eine Neuauflage im Jahr 2023. Dieses freute die beiden Organisatoren Heiner Siebel und Christof Kordes von der Feuerwehr Kirchhundem - Einheit Heinsberg sehr. Die schon eine Neuauflage im Jahr 2023 signalisierten. Ein großer Dank gilt dem Team des Rhein-Weser-Turms Cordula und Bernhard Schwermer für die Bereitstellung der Örtlichkeit sowie für die Verpflegung vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell