POL-KA: "SICHER WOHNEN - EINBRUCHSCHUTZ" - Infomobil kommt nach Rheinstetten

Karlsruhe (ots) - Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Sophienstraße / Reinhold-Frank-Straße. Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer hatte wohl die Vorfahrt einer 52-Jährigen missachtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen fuhr eine 52-Jährige mit ...

mehr