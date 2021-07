Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenautomatendiebe unterwegs

Silberfarbener VW Golf gesucht

Ahaus (ots)

Am Freitagabend sah ein Anwohner der Burgstraße gegen 23.45 Uhr einen silberfarbenen VW Golf, der langsam auf der Straße unterwegs war. Kurz darauf hörte er einen lauten Knall und sah aus dem Fenster. Dabei entdeckte er einen schlanken Mann, der die Kofferraumklappe des VW Golfs schloss und dann an der Beifahrerseite einstieg. Die Täter fuhren daraufhin davon. Sie hatten einen Zigarettenautomaten von einer Wand gebrochen und entwendet.

Zwischen 23.20 und 23.30 Uhr hatten die vermutlich selben Täter bereits auf der Straße Scharfland versucht, einen Zigarettenautomaten von einer Wand zu brechen. Als sie von einem Anwohner entdeckt und angesprochen worden waren, flüchteten die Täter. Die Beschreibung des Fluchtfahrzeugs weicht allerdings von der Tat auf der Burgstraße ab. Der Zeuge spricht hier von einem älteren dunklen Van oder Bulli.

Die Fahndung führte in beiden Fällen nicht zur Festnahme. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell