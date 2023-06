POL-BN: Bonn-Poppelsdorf - Aggressiver Autofahrer drohte auf Reuterstraße mit Messer - Verkehrskommissariat ermittelt - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 23.06.2023, gegen 14:00 Uhr, und dem 26.06.2023, gegen 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Weilerweg in Königswinter-Oberpleis ein. Nach der Spurenlage hatte(n) sich der/die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Räume verschafft und diese augenscheinlich gezielt nach ...

mehr