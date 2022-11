Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall mit leichtverletzter Person

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein 53-Jähriger mit einem Toyota "Aygo" die "Jäneckestraße" in Richtung "Tannenburgstraße". Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Roller der Marke Piaggio die "Tannenburgstraße" in Richtung "Heiligenweg". Der 53-jährige Osnabrücker beabsichtigte nach rechts auf die "Tannenburgstraße" abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 55-jährigen Osnabrücker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

