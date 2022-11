Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Kloster Oesede: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht - Teil des Diebesgutes in Hagen a.T.W. aufgefunden

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Straße "Franzhöhe" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Gegen 9.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Über den Pingen". Im Innern suchten sie nach Wertsachen und nahmen eine unbekannte Menge Schmuck an sich. Mit dem Diebesgut machten sich die Täter aus dem Staub. Wenig später wurde ein Teil des Diebesgutes in Hagen a.T.W. im "Lotter Weg" aufgefunden. Hier sortierten die Diebe womöglich ihre Beute und ließen einen Teil davon zurück. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell