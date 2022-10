POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Montagmittag rief eine unbekannte Frau bei einer 85-jährigen Marlerin im Stadtteil Drewer an. Am Telefon wurde der Frau erklärt, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Dabei sollen eine Frau und ihr Baby getötet worden sein. Im weiteren Gesprächverlauf sollten als Sicherheit Bargeld oder Schmuck hinterlegt werden. Obwohl die 85-Jährige skeptisch war, ließ sie ...

mehr