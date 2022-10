Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte Täter sind am Wochenende - zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen - in einen Kindergarten Im Beckedal eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster zu einem Büroraum auf, durchwühlten dann das Büro. Dabei zerstörten sie einen Laptop und erbeuteten Bargeld. Auch andere Räume des Kindergartens wurden durchsucht.

Auf der Prosperstraße wurde - ebenfalls zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen - bei einem Friseursalon eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und nahmen Bargeld sowie diverses Zubehör mit. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Dorsten:

Zwischen Donnerstag und Freitagmorgen vergangener Woche wurde in ein Seniorenzentrum am Bodelschwinghweg eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten offenbar eine Leiter, um in ein geöffnetes Fenster einer Wohnung einzusteigen. Sie erbeuteten Bargeld und Dokumente. Außerdem wurde in ein Büroraum des Gebäudes eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gehören die beiden Taten zusammen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Auf der Marler Straße sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und durchsuchten dann eine Wohnung. Es wurde Schmuck gestohlen. Der Einbruch wurde am Sonntagvormittag festgestellt, die Tat selbst kann schon wenige Tage zurückliegen.

Gladbeck:

Auf der Hirschberger Straße wurde am Samstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Auf der Bottroper Straße wurde am Sonntagabend bei einem Supermarkt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam eine Glastür und ging dann zu einem Geldautomaten, den er versuchte aufzubrechen. Nachdem der Alarm losging, rannte der Täter weg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts erbeutet. In einem nächsten Schritt werden Videoaufnahmen ausgewertet. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können.

Marl:

Auf der Forststraße wurde bei einem Betrieb eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, eine Metalltür aufzuhebeln, was nicht gelang. Danach hebelten sie eine Holztür auf und erbeuteten aus einem Lagerraum Kettensägen und andere Werkzeuge. Die Tat passierte zwischen Mittwoch- und Freitagabend. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Auf der Brassertstraße wurde - vermutlich am Freitagabend - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offenbar über ein gekipptes Fenster ins Haus. Zeugen hatten zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr am Freitag Geräusche gehört, möglicherweise war das die Tatzeit. Der Einbruch selbst fiel erst am Samstag auf. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Auf dem Bachackerweg wurde in ein derzeit unbewohntes, aber möbliertes, Haus eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein, um einzusteigen. Im gesamten Haus wurden Möbelstücke nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck und Werkzeuge. Der Einbruch passierte zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag wurde in ein Wohnhaus auf der Guido-Heiland-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie dann einzelne Räume nach Diebesgut. Die Täter nahmen unter anderem einen Tresor mit, den sie zuvor gewaltsam von der Wand gelöst hatten.

Auf der Sickingmühler Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in ein Wohn- und Firmengebäude eingebrochen. Die Täter durchsuchten sowohl Wohnräume als auch diverse Büros. Nach bisherigen Kenntnissen wurde ein Fernseher gestohlen.

Recklinghausen:

Aus einer Wohnung auf der Arenbergstraße wurde Schmuck gestohlen. Der Einbruch passierte am Freitag, zur Tageszeit. Die unbekannten Täter durchsuchten das Schlafzimmer nach Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

