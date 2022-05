POL-DA: Michelstadt: Polizei codiert Fahrräder auf dem Michelstädter Bienenmarkt

Trebur (ots) - Bei einem Einbruch in einer Firma in der Adam-Opel-Straße im Ortsteil Astheim, wurden in der Nacht zum Mittwoch (17. - 18.05.) drei elektronische Sägen im Wert von rund 780 Euro gestohlen. Um an das Diebesgut zu gelangen, ist eine Tür zu einer Halle gewaltsam geöffnet worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich beim Einbruchskommissariat (K 21/ 22) in Rüsselsheim melden. Telefon: 06142 / ...

