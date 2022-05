Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Kirschhausen

Ober-Hambach: Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Ein in der Siegfriedstraße geparkter BMW geriet am Mittwoch (18.5.) in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 15 Uhr in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe des Autos ein, verschafften sich Zugang zum Innenraum und bauten dort die Navigations- und Radiokonsole aus. Zudem entwendeten sie unter anderem Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.

Wenige Stunden zuvor, am Mittwochvormittag hatten noch unbekannte Täter zwischen 9 und 13 Uhr, zudem ihr Unwesen im Ortsteil Ober-Hambach getrieben und dort aus einem in der Paul-Geheeb-Straße abgestellten VW Golf, eine zurückgelassene Aktentasche samt Wertgegenständen mitgehen lassen. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf mehr als 3000 Euro.

Mit beiden Fällen ist die Heppenheimer Kripo (K21/22) betraut. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

