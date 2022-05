POL-DA: Rüsselsheim/ Königstädten: Terrassentür aufgebrochen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwischen dem 17.05., 18.00 Uhr und 18.05.2022, 14.00 Uhr, wurde in der Flughafenstraße in Walldorf ein roter BMW X6 beschädigt, der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Durch einen bisher nicht namentlich bekannten Zeugen wurde ein Zettel am geschädigten Fahrzeug hinterlassen, dieser Zeuge wird dringend gebeten sich mit der Polizeistation in Walldorf in Verbindung zu setzen. ...

