Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Kollision mit Bahnschranke

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Am Mittwoch, den 18.05.2022 gegen 12:12 Uhr bog eine 70-jährige Frau aus Brensbach am Bahnhof in Reinheim mit ihrem grauen Renault Kangoo von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Darmstädter Straße ein. Sie überquerte im Anschluss den Bahnübergang auf der Darmstädter Straße. Zu dieser Zeit senkten sich gerade sie Bahnschranken des Bahnübergangs und beschädigten das Dach des Pkws. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 EUR geschätzt. Die Bahnschranken selbst wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere auch zur Funktion der technischen Einrichtungen des Bahnübergangs ( Lichtzeichenanlage, akustisches Signal ) machen können, werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstattung: Maier, POK, Polizeistation Ober-Ramstadt

