Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Werkzeug bei Einbruch in Firmenhalle gestohlen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete nach einem Einbruch in die Lagerhalle einer Firma an der Weberstraße in Alfter auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann.

In der Nacht zum 24.05.2023 hatten sich mindestens fünf bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang zu dem Firmengelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs verschafft und aus der Lagerhalle hochwertiges Werkzeug entwendet.

Der zunächst unbekannte Mann ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdächtig, das Betriebsgelände am Vorabend ausgekundschaftet zu haben.

Die abgebildete Person konnte in den Nachmittagsstunden des 12.07.2023 identifiziert und überprüft werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Fotofahndung vom 11.07.2023 wird daher zurückgenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell