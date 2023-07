POL-OF: Schneppenhausen/Gräfenhausen/Egelsbach: Nach Überholvorgang verfolgt und bedroht - Wem ist die Fahrt von Porsche und Taxifahrer aufgefallen?

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Treppenhaus in Brand gesetzt - Mühlheim Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Dieselstraße wurde am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, Ziel einer Brandstiftung. Im Treppenhaus des Gebäudes übergossen Unbekannte Papier mit Benzin und zündeten dieses an. Der Sachschaden an Hausflur und Aufzug wird laut Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro ...

