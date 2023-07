Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 08.07.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Treppenhaus in Brand gesetzt - Mühlheim

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Dieselstraße wurde am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, Ziel einer Brandstiftung. Im Treppenhaus des Gebäudes übergossen Unbekannte Papier mit Benzin und zündeten dieses an.

Der Sachschaden an Hausflur und Aufzug wird laut Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in den Wohnungen aufgehalten hatte.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Raub auf Bistro - Mühlheim

Zwei maskierte Täter betraten am Samstagmorgen, gegen 02.19 Uhr, ein Bistro in der Schillerstraße. Während der eine mit der Pistole im Eingangsbereich stehen blieb, griff der andere in die Kasse und entwendete hieraus Bargeld.

Beide Räuber sollen circa 170cm groß und schlank gewesen sein und trugen bei Tatausführung dunkle Kleidung sowie Jogginghosen.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

3. Wer hat Unfall beobachtet? - Mühlheim

Am Freitag, zwischen 08 und 17 Uhr war auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse Langen-Seligenstadt in der Dietesheimer Straße ein silberner Mercedes geparkt. Dieser wurde in diesem Zeitraum von einem möglicherweise roten Fahrzeug touchiert, so dass hierbei die Heckstoßstange, der Kotflügel und ein Seitenschweller beschädigt wurden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 60000 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Raub missglückt - Hanau

Mit einer Machete und einer Schusswaffe bewaffnet, versuchten am frühen Samstagmorgen, gegen 01 Uhr, in der Gärtnerstraße vier männliche Täter einen 19-jährigen Hanauer zu überfallen. Die Täter forderten zunächst Bargeld, später dann seine Bankkarte. Als der Geschädigte plötzlich angerufen wurde, ließen die Räuber, von denen lediglich zwei beschrieben werden können, von ihm ab.

Der mit der Machete war dunkel bekleidet, hatte längere Haare und trug eine Sonnenbrille mit goldenem Rand. Die Person mit der Schusswaffe war dick und hatte einen dunklen Pullover mit rot/grünen Streifen an den Ärmeln.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Baucontainer aufgebrochen - Maintal, Dörnigheim

Bereits in der Nacht auf Freitag, zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitagmorgen, 07.40 Uhr, wurde in der Berliner Straße, in Höhe der 60er Hausnummern, durch Unbekannte ein Baucontainer aufgebrochen. Hierbei wurden Werkzeuge im Wert von etwa 8.000 EUR entwendet.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 08.07.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

