Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 09.07.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen eines Autoaufbruchs gesucht - Langen

Wer sah die beiden schlanken Verdächtigen mit weißen OP-Masken und roten Applikationen daran am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr, als sie sich in Langen in der Marienstraße an einem grauen Daimler zu schaffen machten? Während der Eine mit hellem Oberteil und braunem Kurzhaarschnitt wohl Schmiere stand, hatte der Zweite in grauer Arbeiterhose und mit dunklen kurzen Haaren offensichtlich die Türe des parkenden Fahrzeugs in einer Hofeinfahrt geöffnet. Auffällig war dabei die Taschenlampe in seiner Hand, als der Langfinger das Fahrzeug durchsuchte. Ob sie vor der Flucht in Richtung Bahnhofstraße noch Beute machen konnten ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen unter der 069 - 8098 1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Tödlicher Verkehrsunfall - Gründau

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagnacht gegen 23:30 Uhr auf der L3271 zwischen Mittel-Gründau und Niedergründau. Aus unbekannten Gründen kam die 19jährige Fahrerin nach links von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Obwohl zügig Ersthelfer vor Ort waren und versuchten die junge Frau zu retten, konnte bei der Fahrerin nur noch der Tod festgestellt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße wurde hierfür etwa 4 Stunden gesperrt. Hinweise zu den Ermittlungen zum Unfall nimmt die Polizeistation Gelnhausen unter der 06051-827120 entgegen.

2. Brand einer Gartenhütte - Maintal-Wachenbuchen

Eine Vielzahl an Notrufen gingen Sonntagfrüh gegen 1 Uhr bei Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Bachstraße in Maintal-Wachenbuchen ein. Tatsächlich geriet dort eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage sowie ein Teil der angrenzenden Wiese in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ursache und die genaue Höhe des Sachschadens sind noch völlig unbekannt. Die Polizeistation Maintal ermittelt und bittet um Hinweise unter der 06181-43020.

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 09.07.2023, PvD A. Scheerbaum

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell