POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fußgängerin nach Unfall verletzt

Pforzheim (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war das 11-jährige Mädchen am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, zusammen mit ihrer Mutter zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn an der Fußgängerampel am Waisenhausplatz in Richtung Lammstraße fuhr ein Radfahrer zügig auf die Ampel zu und touchierte das Mädchen. Dieses stürzte ...

mehr