POL-PDLU: Hanhofen - Zwei wenig alltägliche Verkehrsunfälle am Donnerstag

Hanhofen (ots)

Am 27.10.2022 kurz vor 15 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem PKW die B39 in Fahrtrichtung Neustadt, als ein Gespann aus Pickup und Anhänger auf gerader Strecke zwischen Peterhof und Aumühle die Fahrbahn querte und von einem Feldweg in den gegenüberliegenden Feldweg einfuhr. Die 42-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig vermeiden und kollidierte frontal mit dem Anhänger des 66-jährigen Pickup-Fahrers. Infolge des Aufpralls verletzten sich die 42-Jährige sowie ihre beiden 8- und 10-jährigen Kinder leicht, indem sie ein Schleudertrauma sowie Prellungen erlitten. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die drei Insassen in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Außerdem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der PKW der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle liegt nicht innerhalb eines Baustellenbereiches.

Gegen 21 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Kleinwagen die Straße An den Gewerbewiesen in Hanhofen und wich einer Katze aus, die von links auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer erschrak und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sein PKW mit einem Zaunpfeiler kollidierte. Hierdurch wurde die Fahrzeugfront eingedrückt und die Achse brach. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Der Fahrer konnte PKW selbstständig verlassen und machte keine Verletzungen geltend. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 4.000 Euro.

