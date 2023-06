Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall verursacht und einfach weitergefahren - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war das 11-jährige Mädchen am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, zusammen mit ihrer Mutter zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn an der Fußgängerampel am Waisenhausplatz in Richtung Lammstraße fuhr ein Radfahrer zügig auf die Ampel zu und touchierte das Mädchen. Dieses stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer reagierte trotz Zurufens der Mutter und anderer Personen nicht und setzte seine Fahrt fort.

Beschreibung des Radfahrers: männlich, blonde Haare, trug ein rotes Shirt und eine kurze Hose sowie eine Fahrradbrille und einen Helm. Unterwegs war er mit einem dunkelblauen Fahrrad.

Die Verkehrspolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

