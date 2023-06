Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Fahrradfahrer zu Fall gebracht; Polizei sucht Unfallflüchtigen!

Wildberg (ots)

Nach einer Kollision mit einem Fahrzeug ist am Donnerstagmorgen bei Wildberg ein Radfahrer verletzt worden; der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 07:10 Uhr ein Radfahrer die Kreisstraße 4300 von Gechingen kommend in Fahrtrichtung Gültlingen. Als sich der Mann im Kreisverkehr "Siebentannen" befand, fuhr aus Richtung Calw kommend ein dunkler Pkw in den Kreisverkehr ein. Das Auto touchierte offenbar das Hinterrad des Radfahrers, wodurch dieser zu Fall kam und sich Verletzungen im Bereich der Arme und Hände zuzog. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt in Richtung Deckenpfronn unbeirrt fort. Zu weiteren Untersuchungen wurde der Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell