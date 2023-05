Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebe im Stadtgebiet aktiv

Pforzheim (ots)

Zu mehreren Trickdiebstählen gekommen ist es am Dienstagvormittag in den Bereichen Wilferdinger Höhe und Brötzingen.

Am Dienstag gegen 08:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Mann in der Wilhelm-Becker-Straße von einem Unbekannten angesprochen und gefragt, ob er ihm Geld wechseln könne. Der Angesprochene holte seinen Geldbeutel heraus und kam somit der Bitte des Mannes nach. Hierbei griff der Täter ebenfalls in den Geldbeutel des 66-Jährigen und entwendete Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Das Fehlen des Geldes wurde erst im Nachgang bemerkt.

Am gleichen Tag, gegen 10 Uhr, wurde ein 87-Jähriger in der Schwenninger Straße auf dem Parkplatz eines Ladengeschäftes von einer Person angesprochen und ebenfalls nach Wechselgeld gefragt. Der hilfsbereite Senior zog seine Geldbörse hervor und suchte nach Kleingeld. Der Täter wühlte auch in dem Münzfach herum. Hierbei wurde ihm in einem unbeobachteten Moment die Armbanduhr sowie das Scheingeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Kurze Zeit später, gegen 10:30 Uhr, erfolgte der dritte Trickdiebstahl. Diesmal in Brötzingen in der Straße "Am Mühlkanal" wieder auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Auch hier wurde der ältere Mann von einem Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Auf der Suche nach Kleingeld griff der Täter ebenfalls in den Geldbeutel und entwendete Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Das Fehlen des Geldes wurde erst im Nachgang bemerkt.

In allen drei Fällen wurden die Geschädigten durch eine Handlung oder ein Gespräch abgelenkt und in der Folge ein Diebstahl verübt.

Der Täter im ersten Fall auf der Wilferdinger Höhe wird als etwa 45 Jahre alter Mann, circa 185 cm groß, kräftige Statur mit gepflegtem Aussehen und südländischem äußeren Erscheinungsbild beschrieben. Die dunklen Haare sollen schräg nach oben frisiert gewesen sein. Er soll unter anderem eine dicke dunkelgraue Jacke getragen haben. Beim zweiten Fall wird der Täter als ein 25 bis 30-jähriger Mann mit kräftiger Figur und ebenfalls südländischem Aussehen beschrieben. Er soll etwa 175 cm groß sein.

"Am Mühlkanal" wurde der Geschädigte von einer männlichen Person angesprochen. Dieser soll circa 175 cm groß und schwarze Haare und einen kurzen gepflegten Bart gehabt haben. Der Mann war unter anderem mit einem dunklen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet.

Zeugen zum Tatgeschehen oder Hinweisgeber auf die noch unbekannten Täter im Fall auf der Wilferdinger Höhe wenden sich bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord, 07231 186-3211; beim Fall in Brötzingen an das Polizeirevier Pforzheim-Süd, 07231 186-3311.

Allgemeine Hinweise:

Kennen Sie eine Person nicht oder kommt Ihnen eine Person verdächtig vor, sollten Sie nicht auf deren Wunsch zum Geldwechseln eingehen. Halten Sie die Handtasche geschlossen und tragen sie diese nah am Körper. Führen Sie nicht viel Bargeld mit sich.

Weitere Tipps rund um das Thema Diebstahl erhalten Sie unter folgendem Link der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/

Banu Kalay, Pressestelle

