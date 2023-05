POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug gestreift? Geschädigter gesucht!

Pforzheim (ots) - Nach einem Taschenraub am späten Montagabend in der Pforzheimer Nordstadt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann gegen 22:45 Uhr in der Kronprinzenstraße, beim Durchgang des dortigen Hotels zum Landratsamt, von einer männlichen Person angesprochen und nach Feuer gefragt worden. Während der Angesprochene in seiner Handtasche nach einem ...

mehr