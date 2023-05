FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 26. Mai 2023

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 206 Mal alarmiert. In 51 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 209 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr rückte zu acht Brandeinsätzen aus. In 11 Fällen musste sie Technische Hilfe leisten. Sechs Einsätze waren erforderlich, weil automatische Brandmeldeanlagen Fehlalarme ausgelöst hatte.

Rauchentwicklung in Betrieb

Wann: 26. Mai 2023 08:00 - 11:43 Uhr Wo: Dürerstraße/ Dresden-Johannstadt

Durch einen Brand an einer Fräsmaschine war es in einem Betrieb zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Brandrauch breitete sich dabei im gesamten Kellergeschoß aus. Dadurch wurde auch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten alle Mitarbeitenden den betroffenen Bereich verlassen. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Brand eines Vakuumfilters gelöscht. Parallel dazu untersuchten mehrere Trupps unter Atemschutz den Keller auf Personen, was jedoch ohne Befund blieb. Mit Elektrolüftern wurde eine Belüftung durchgeführt, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Im Verlauf des Einsatzes meldete sich eine Person bei den Einsatzkräften, welche über Unwohlsein klagte. Der Patient wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Feuerwehr setzt ausgegleiste Straßenbahn wieder auf die Schienen

Wann: 26. Mai 2023 14:37 - 18:10 Uhr Wo: Auerstraße/ Coswig

Ein Stadtbahnwagen vom Typ NGT 6 der Linie 4 war in Richtung Coswig unterwegs. Aus noch zu ermittelnder Ursache sprang das Fahrzeug an einer Weiche mit dem ersten Drehgestell aus dem Gleisen. Dies rief insgesamt 20 Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Wachen Albertstadt und Löbtau auf den Plan. Das Fahrzeug wurde zunächst angehoben und im Anschluss auf eine Verschiebebrücke gesetzt. Damit gelang es die TRAM Millimeter für Millimeter wieder in seine Ursprungssituation zu bewegen und einzugleisen. Im Anschluss wurde der Straßenbahnzug rückwärts über die Weiche zurückgefahren. Verletzt wurde niemand.

Brand in einem leerstehenden Gebäude

Wann: 26. Mai 2023 20:18 - 23:08 Uhr Wo: Antonstraße / Dresden-Neustadt

Die Feuerwehr wurde über den Notruf 112 zu einer Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Wohngebäude alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang Qualm aus dem Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes. Bewohner aus dem Nachbargebäude berichteten, dass sich in dem Objekt gelegentlich Obdachlose aufhalten. Aus diesem Grund gingen unverzüglich mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche in das Objekt vor. Im Gebäude stellten die Kolleginnen und Kollegen keine Personen fest. Allerdings befanden sich im Bereich des Dachstuhles und des Erdgeschosses zwei Brandstellen. Die Brände wurden mit je einem Strahlrohr gelöscht. Der Löscherfolg wurde mit Wärmebildkameras überprüft. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Antonstraße in Richtung Albertplatz gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

