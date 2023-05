Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Einbruch in Supermarkt: Zeugen gesucht

Ötisheim (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Mittwochmorgen unerlaubt Zugang zu einem Supermarkt verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter um kurz nach 1:00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Schlattstraße. Dabei entwendeten sie Waren in noch unbekannter Schadenshöhe.

Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07041-9693 0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell