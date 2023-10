Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Senior bewaffnet sich mit Pfanne und wirft ungebeten Besucher aus der Wohnung - WARNHINWEIS

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde vertrieb ein 86-jähriger Senior unter zur Hilfenahme einer Bratpfanne einen ungebetenen Besucher aus seiner Wohnung. Der 86-Jährige bewohnt in der Stettinger Straße eine Wohnung in einer Seniorenwohnanlage, als am Montag, 25.09.2023, kurz nach 12.00 Uhr, ein unbekannter Mann an seiner Haustür klingelte. Der 86-Jährige öffnete die Tür und der Unbekannte sei direkt in Wohnung gegangen und habe sich in dieser umgeschaut. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte sich der 86-Jährige nicht mit dem Unbekannten verständigen. Um den Unbekannten schnellstmöglich wieder los zu werden habe der 86-Jährige eine Bratpfanne ergriffen und den Unbekannten aus seine Wohnung geworfen. Aus der Wohnung sei nichts entwendet worden. Der Unbekannte soll auch bei anderen Seniorenwohnungen geklingelt haben. Der Unbekannte sei zwischen 20 bis 30 Jahre alt gewesen und war dunkel gekleidet. Trotz der warmen Jahreszeit habe der Unbekannte Handschuhe getragen und führte einen Blumenstrauß mit sich.

Hinweis der Polizei:

Seien sie immer misstrauisch und lassen sie ohne Vorankündigung keine Fremden in ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell